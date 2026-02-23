Владимир Путин
23 февраля, 12:19

Евросоюз ввёл санкции против восьми российских силовиков вне 20-го пакета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Евросоюз ввёл санкции против восьми российских силовиков и сотрудников судебной и пенитенциарной системы, сообщается в заявлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза». Меры не относятся к 20-му пакету санкций.

В перечень внесены два судьи, прокурор, следователь и четыре руководителя колоний и СИЗО. Брюссель утверждает, что меры приняты за «нарушения прав человека». Санкции действуют отдельно от 20-го пакета, а их цель — ограничить передвижение и финансовые операции указанных лиц на территории Евросоюза.

Ранее стало известно, что срок действия санкций Европейского союза, направленных против России, продлён до 24 февраля 2027 года. В статье 10 второго абзаца решения (ОВПБ) 2022/266 дата «24 февраля 2026 года» заменена на «24 февраля 2027 года».

Милена Скрипальщикова
  Новости
  ЕС
  Санкции против России
  Мировая политика
  Политика
