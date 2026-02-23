Главы МИД стран Евросоюза не смогут согласовать 20-й пакет антироссийских санкций на встрече в Брюсселе. Об этом заявила руководитель дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

«Конечно мы будем обсуждать 20-й пакет санкций. Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие», — сказала она по прибытии на встречу министров в столице Бельгии.

Ранее Еврокомиссия обнародовала планы по подготовке 20-го пакета санкций против России. Ожидается, что ключевым нововведением может стать полный запрет на оказание морских услуг для танкеров, перевозящих российскую нефть, что фактически заменит действующий механизм ценового потолка. Кроме того, ограничения затронут банковский сектор и операции с криптовалютами, также расширят списки персональных санкций и ограничений на импорт и экспорт.

Однако 20 февраля дипломаты Евросоюза не смогли прийти к единому мнению по данному пакету. Как отмечает Bloomberg, камнем преткновения стало именно предложение ужесточить ограничения против нефтяного экспорта РФ, включая внесение в чёрные списки иностранные порты и банки. Ряд стран ЕС выступили против этих мер.

В Москве подобные ограничения называют нелегитимными и не видят в них эффективности. В Кремле и российском правительстве неоднократно заявляли, что адаптация к санкционному давлению прошла успешно. Москва подчёркивает, что Западу не хватает политической воли признать несостоятельность политики ограничений. Примечательно, что и в самих западных странах периодически звучат экспертные оценки, указывающие на низкую эффективность санкций в достижении заявленных целей.