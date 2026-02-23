США и G7 отказались поддержать нефтяные санкции ЕС против РФ

Евросоюз не смог заручиться поддержкой США и других стран G7 для введения скоординированных ограничений против российской нефти. Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, Вашингтон отказался от синхронизации санкций с ЕС, хотя и не исключил, что может ввести собственные меры позднее, «в своё время и на своих условиях».

По данным собеседника агентства, Еврокомиссия предложила партнёрам полностью запретить европейскому бизнесу перевозку российской нефти, а также услуги по страхованию, финансированию и обслуживанию танкеров вне зависимости от их флага. Однако США не приняли обязательств по координации этих шагов. Другие члены G7 также не дали чётких обещаний, допустив лишь теоретическую возможность присоединения к санкциям в будущем.

Помимо Венгрии, претензии к различным частям санкционного пакета имеют Греция, Мальта, Италия и Испания. Часть европейских стран обеспокоены тем, что предлагаемые меры по задержанию и досмотру «подозрительных» танкеров могут привести к прямой военной конфронтации с Россией.

Ранее в США поставили под сомнение крайний срок заключения мирного договора между Россией и Украиной, названный Владимиром Зеленским. По версии журналистов, дата может быть выдумкой самого экс-комика. При этом новый срок может постигнуть ту же судьбу, что и предыдущие. Белый дом официально никаких дат не подтверждал, а посол США при НАТО Мэтью Уитакер опроверг заявление Зеленкого.