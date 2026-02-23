ЕС объявил о продлении санкций против России ещё на год

Срок действия санкций ЕС, направленных против России, продлён до 24 февраля 2027 года. Информация об этом содержится в решении, опубликованном на сайте Официального журнала ЕС.

«В статье 10, втором абзаце, решения (ОВПБ) 2022/266 дата «24 февраля 2026 года» заменяется на «24 февраля 2027 года», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что ЕС не смог утвердить новый, 20-й пакет санкций против России из-за позиции Венгрии. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, обсуждение продолжится, однако 23 февраля решение, вероятно, принято не будет.

До этого президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, которые вводились при 44-м главе США Бараке Обаме, 46-м президенте Джо Байдене и в первую каденцию самого Трампа. В подписанном американским лидером указе значится, что действия и политика РФ «продолжают представлять опасность для нацбезопасности и внешней политики Штатов».