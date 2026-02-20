Олимпиада в Милане
20 февраля, 14:37

Россия выиграла четыре иска против спортивных санкций

Обложка © Telegram / Degtyarev_Info

Российская сторона добилась победы в четырёх судебных разбирательствах по вопросам допуска спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщил в интервью Life.ru министр спорта Михаил Дегтярёв.

«Мы подаём иски в суды и арбитражи, четыре уже выиграли. Ещё несколько исков находятся в производстве», — рассказал он.

«Нейтралитет — это давление»: Дегтярёв — о «спарринге» с МОК, смене флага и Милане-2026

Как строится юридическая стратегия и какие решения уже повлияли на допуск атлетов — в большом интервью на сайте Life.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

