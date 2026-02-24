«Мы не будем умирать за Украину!» Во Франции негодуют из-за планов Макрона по Киеву

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко высказался о планах президента страны Эмманюэля Макрона отправить военных на Украину. По его словам, французы не хотят умирать за Киев. Своё дерзкое обращение к главе государства политик разместил в соцсети Х.

«Громче, чем когда-либо, мы говорим: «Макрон, мы не будем умирать за Украину», — отметил Филиппо в своём тексте. По его мнению, отправкой солдат политик хочет заморозить президентские выборы в 2027 году.

Ранее президент Франции сообщил, что Франция рассматривает вариант размещения своего военного контингента из шести тысяч солдат на территории Украины после окончания там боевых действий с Россией. Макрон назвал это вкладом Парижа в систему «безопасности Украины».