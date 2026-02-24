Владимир Путин
24 февраля, 15:37

«Мы не будем умирать за Украину!» Во Франции негодуют из-за планов Макрона по Киеву

Политик Филиппо осадил Макрона, желающего отослать 6 тысяч солдат на Украину

Обложка © ТАСС / Sipa USA

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко высказался о планах президента страны Эмманюэля Макрона отправить военных на Украину. По его словам, французы не хотят умирать за Киев. Своё дерзкое обращение к главе государства политик разместил в соцсети Х.

«Громче, чем когда-либо, мы говорим: «Макрон, мы не будем умирать за Украину», — отметил Филиппо в своём тексте. По его мнению, отправкой солдат политик хочет заморозить президентские выборы в 2027 году.

Макрон скептически оценил шансы на скорый мир на Украине
Ранее президент Франции сообщил, что Франция рассматривает вариант размещения своего военного контингента из шести тысяч солдат на территории Украины после окончания там боевых действий с Россией. Макрон назвал это вкладом Парижа в систему «безопасности Украины».

Татьяна Миссуми
