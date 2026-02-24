Макрон скептически оценил шансы на скорый мир на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил скептицизм относительно возможности скорого наступления мира на Украине. По его мнению, виной тому позиция России, которая якобы не желает заключать мирное соглашение, хотя усилия по мирным переговорам следует продолжать.

«Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к возможности достижения мира в краткосрочной перспективе», — сказал Макрон на открытии встречи «коалиции желающих». Он также пообещал, что европейские партнёры серьёзно поработают над 20-м пакетом антироссийских санкций.