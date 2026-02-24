Макрон скептически оценил шансы на скорый мир на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил скептицизм относительно возможности скорого наступления мира на Украине. По его мнению, виной тому позиция России, которая якобы не желает заключать мирное соглашение, хотя усилия по мирным переговорам следует продолжать.
«Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к возможности достижения мира в краткосрочной перспективе», — сказал Макрон на открытии встречи «коалиции желающих». Он также пообещал, что европейские партнёры серьёзно поработают над 20-м пакетом антироссийских санкций.
Ранее Венгрия объявила о блокировке пакета новых санкций против РФ и потребовала от Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России. По словам Каи Каллас, основными препятствиями стали Словакия и Венгрия — переговоры с ними продолжаются на всех уровнях.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.