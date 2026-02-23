Макрон потребовал полного эмбарго на морские поставки российской нефти

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместного брифинга с финским коллегой Александром Стуббом выступил с инициативой кардинально усилить санкционное давление на Россию в энергетической сфере. Глава пятой республики предложил внести в новый 20-й пакет ограничительных мер ЕС пункт о тотальном запрете на обслуживание морских поставок российской нефти, сообщает агентство Anadolu Ajansı.

«Нам необходимо работать над полным запретом на оказание морских услуг для экспорта российской нефти, активизировать наши совместные усилия против так называемого российского теневого флота», — сказал он.

Ключевым положением инициативы является отказ от текущей модели предельных цен на российскую нефть, согласованной с G7, в пользу применения принципиально иного, более жесткого инструмента давления.

Ранее Венгрия объявила о блокировке пакета новых санкций против РФ, требуя от Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской республики Петер Сийярто.