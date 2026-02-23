Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 16:52

Макрон потребовал полного эмбарго на морские поставки российской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместного брифинга с финским коллегой Александром Стуббом выступил с инициативой кардинально усилить санкционное давление на Россию в энергетической сфере. Глава пятой республики предложил внести в новый 20-й пакет ограничительных мер ЕС пункт о тотальном запрете на обслуживание морских поставок российской нефти, сообщает агентство Anadolu Ajansı.

«Нам необходимо работать над полным запретом на оказание морских услуг для экспорта российской нефти, активизировать наши совместные усилия против так называемого российского теневого флота», — сказал он.

Ключевым положением инициативы является отказ от текущей модели предельных цен на российскую нефть, согласованной с G7, в пользу применения принципиально иного, более жесткого инструмента давления.

В ЕС не смогли достигнуть договорённости по 20-му пакету санкций против России
В ЕС не смогли достигнуть договорённости по 20-му пакету санкций против России

Ранее Венгрия объявила о блокировке пакета новых санкций против РФ, требуя от Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской республики Петер Сийярто.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • Украина
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Александр Стубб
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar