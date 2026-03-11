На Западе заявили о панике в ЕС после слов Путина о поставках газа

Заявление президента России Владимира Путина о возможной остановке поставок энергоресурсов в Европу вызвало серьёзную тревогу в ЕС. Об этом заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью журналистке Рэйчел Блевинс.

По его словам, европейские власти рассчитывают отказаться от российских энергоносителей только к 2027 году. Однако Москва, как отметил эксперт, может принять решение значительно раньше, что поставит Европу в крайне сложное положение.

Слебода подчеркнул, что подобный сценарий способен привести к настоящему энергетическому кризису. По его словам, в Европе уже начинают осознавать риски такого шага.

«В России заговорили о возможности немедленно прекратить поставки энергии в Европу, что поставит её в абсолютно катастрофическую энергетическую ситуацию. Европейцы обещают отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. А Путин говорит: «Зачем ждать? Давайте сейчас же перекроем вам доступ к энергии. Откуда вы тогда возьмёте энергию?» Так что определённо паника налицо», – заявил аналитик.

Ранее Life.ru писал, что Россия может переориентировать экспорт нефти и газа на другие рынки. Владимир Путин поручил правительству оценить возможность прекращения поставок в Европу, не дожидаясь новых ограничений со стороны ЕС. По словам президента, освободившиеся объёмы можно направить на более перспективные направления и закрепиться там.