Путин: Россия продолжит поставки нефти и газа в Словакию и Венгрию

Россия не собирается отказываться от сотрудничества с проверенными партнёрами в Европе. Президент РФ Владимир Путин на профильном совещании заявил, что страна продолжит поставлять нефть и газ тем государствам, которые сами остаются надёжными контрагентами.

«Россия выступает надёжным поставщиком энергоносителей. Так было всегда. Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надёжными контрагентами. Имею в виду не только наших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах Восточной Европы, таких как Словакия и Венгрия», — сказал он.

Поставки нефти по южной ветке «Дружбы» через Украину остановились ещё 27 января. Роберт Фицо ранее заявлял, что Киев обещал возобновить транзит 3 марта, однако позже сроки перенесли. Украина ссылается на повреждение трубы и не пускает инспекторов. Однако премьер Словакии показал спутниковые снимки, доказывающие, что с нефтепроводом всё в порядке.