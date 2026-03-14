Fars: Нефтяные объекты иранского острова Харк не пострадали от атак США

В результате авианалёта Военно-воздушных сил США нефтяная инфраструктура острова Харк, на котором расположен один из крупнейших иранских экспортных терминалов, не получила никаких повреждений. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

По сведениям информагентства, во время бомбардировки в районе острова было слышно не менее 15 взрывов. Однако, как утверждается, все они пришлись по военным целям. Удары наносились по объектам обороны, морской базе, аэропорту и вертолётному ангару.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех военных целей на острове Харк. Республиканец назвал операцию одной из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока. Он также отметил, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала. По его словам, эти объекты могут быть уничтожены в будущем, если возникнут помехи судоходству в Ормузском проливе.