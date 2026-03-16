Трамп заявил о неготовности объявить о победе в войне с Ираном
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов объявить о завершении военной операции против Ирана. Отвечая на вопрос журналистов, должно ли за уничтожением военных возможностей Тегерана последовать заявление о победе, он ответил одназначно.
«Я пока не готов объявить о завершении», — сказал американский лидер.
При этом Трамп отметил, что США ведут переговоры с Ираном, который «очень хочет заключить сделку».
Ранее Трамп заявил, что отказался заключать сделку с Ираном, поскольку предложенные условия его не устраивают. Он отметил, что Тегеран якобы очень хочет договориться. Позже американский министр энергетики Крис Райт сделал оптимистичное заявление о сроках ближневосточного конфликта. В интервью ABC News он сообщил, что всё закончится в ближайшие несколько недель.
