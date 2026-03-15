15 марта, 17:28

Иран не видит никакой необходимости идти на переговоры с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanlens

Иран не считает нужным начинать переговоры с американской стороной, для этого нет причин, поэтому Тегеран не просил Вашингтон о дипломатических контактах. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в интервью телекомпании CBS.

«Нет. Мы достаточно стабильны и сильны, защищаем свой народ от этого акта агрессии. Мы не видим причин вести переговоры с американцами, мы вели с ними обсуждения в момент, когда они нас атаковали, это случилось и во второй раз. Хорошего опыта общения с американцами у нас нет», — ответил чиновник на вопрос, просил ли Иран у США начать переговоры.

Нефтяные компании США заработают $60 млрд на войне с Ираном

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказался заключать сделку с Ираном, поскольку предложенные условия его не устраивают. Он отметил, что Тегеран якобы очень хочет договориться. Позже американский министр энергетики Крис Райт сделал оптимистичное заявление о сроках ближневосточного конфликта. В интервью ABC News он сообщил, что всё закончится в ближайшие несколько недель.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
