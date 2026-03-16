Лавров указал на главный просчёт США и Израиля в войне с Ираном

США и Израиль допустили большую ошибку, когда напали на Иран с целью быстро разобраться с ней и подчинить себе с помощью своей военной мощи. Теперь они начали это осознавать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД Кении.

«Если они рассчитывали, что за сутки, за несколько часов достигнут задачи полностью покорить себе это государство, то, наверное, они сейчас уже понимают, насколько они ошибались», — сказал он.