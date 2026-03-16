16 марта, 12:37

Лавров указал на главный просчёт США и Израиля в войне с Ираном

США и Израиль допустили большую ошибку, когда напали на Иран с целью быстро разобраться с ней и подчинить себе с помощью своей военной мощи. Теперь они начали это осознавать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД Кении.

«Если они рассчитывали, что за сутки, за несколько часов достигнут задачи полностью покорить себе это государство, то, наверное, они сейчас уже понимают, насколько они ошибались», — сказал он.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. В результате бомбардировок был убит верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи. Глава иранского МИД Аббас Аракчи пообещал, что Тегеран будет вести эту войну, пока президент США Дональд Трамп не осознает свою ошибку. При этом, по его словам, в переговоры вступать Иран не намерен.

Владимир Озеров
