Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 06:13

Иран обещает воевать, пока Трамп не осознает ошибку

Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru

Иран продолжит боевые действия до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочность агрессии против исламской республики и не выплатит компенсацию. Соответствующую запись опубликовал в соцсети X глава МИД страны Аббас Аракчи.

«Наши могучие Вооружённые силы будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США не поймёт, что незаконная война, которую он навязал как американцам, так и иранцам, неправильна и никогда не должна повториться. Жертвы также должны получить компенсацию», — написал он.

Аракчи обвинил советников Трампа в эскалации и кровопролитии
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу CBS заявил, что Тегеран не видит оснований для переговоров с Вашингтоном и не запрашивал их проведения. По его словам, Иран достаточно стабилен и силён, чтобы защищать свой народ от агрессии, а опыт общения с американской стороной оценивается как негативный.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar