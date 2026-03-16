Иран обещает воевать, пока Трамп не осознает ошибку

Иран продолжит боевые действия до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочность агрессии против исламской республики и не выплатит компенсацию. Соответствующую запись опубликовал в соцсети X глава МИД страны Аббас Аракчи.

«Наши могучие Вооружённые силы будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США не поймёт, что незаконная война, которую он навязал как американцам, так и иранцам, неправильна и никогда не должна повториться. Жертвы также должны получить компенсацию», — написал он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу CBS заявил, что Тегеран не видит оснований для переговоров с Вашингтоном и не запрашивал их проведения. По его словам, Иран достаточно стабилен и силён, чтобы защищать свой народ от агрессии, а опыт общения с американской стороной оценивается как негативный.