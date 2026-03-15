15 марта, 17:52

Арагчи обвинил советников Трампа в эскалации и кровопролитии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Глава иранского МИД Аббас Арагчи выступил с резонансным заявлением в соцсети X. Он прокомментировал публикацию The New York Times о семье погибшего американского военного, которая вынуждена рассчитывать на пожертвования.

По мнению министра, эта ситуация — прямое следствие плохих советов, данных президенту США. Арагчи подчеркнул, что справедливая сделка была достижима, но те, кто подталкивал президента Дональда Трампа к эскалации, несут ответственность за кровопролитие.

«Эта война навязана как американцам, так и иранцам», — написал Арагчи.

Таким образом, Тегеран продолжает риторику о том, что конфликт выгоден лишь узкой группе лиц, а страдают от него простые люди по обе стороны фронта.

Иран не видит никакой необходимости идти на переговоры с США
Иран не видит никакой необходимости идти на переговоры с США

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что ближневосточный конфликт завершится в ближайшие несколько недель, возможно, даже раньше, и этот прогноз обязательно сбудется. Он пообещал, что после прекращения боевых действий восстановятся прерванные цепочки поставок и цены на бензин пойдут вниз, хотя тут же оговорился, что гарантировать этого не может.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
