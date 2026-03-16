Востоковед оценил потенциал Ирана по сопротивлению США и Израилю

Иран основательно подготовился к конфликту с США. Запаса ракет и беспилотников ему может хватить на десятилетия, уверен востоковед Александр Кузнецов. По его словам, склады и предприятия ИРИ заложены на глубине до 700 метров, поэтому их очень трудно уничтожить.

«Потенциал к сопротивлению [у Ирана] ещё серьёзный», — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

Ранее глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил, что Иран продолжит боевые действия до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочность агрессии против исламской республики. По словам министра, Вашингтон должен выплатить Тегерану компенсации.