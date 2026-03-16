Спутники сняли отвод авианосцев США от берегов Ирана после серии ударов КСИР
Американские авианосцы покинули прежние позиции вблизи Ирана после серии ударов со стороны КСИР. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные китайской платформой Mizar.
Снимки зафиксировали авианосец Abraham Lincoln в акватории Персидского залива. Ранее корабль находился примерно в 350 километрах от иранского побережья, сейчас же он сместился на юго-запад и находится более чем в 1100 километрах от Ирана. Второй авианосец, Gerald R. Ford, передислоцировался в южную часть Красного моря и теперь расположен недалеко от побережья Джидды в Саудовской Аравии.
Командование ВМС США пока не комментирует перемещение авианосцев, однако военные эксперты расценивают эти манёвры как фактическое отступление. Иранские официальные лица ранее заявляли, что авианосец Abraham Lincoln был выведен из строя ракетными и дроновыми ударами.
Напомним, что в начале марта Иран обстрелял авианосец «Авраам Линкольн» четырьмя баллистическими ракетами. Спустя несколько часов США заявили, что судно в полном порядке, а ракеты даже не дошли до него. После этого прошло почти две недели, и Тегеран заявил, что корабль был полностью выведен из строя, из-за чего ему пришлось возвращаться на ремонт. На постройку USS Abraham Lincoln Вашингтон потратил 4,5 миллиарда долларов. Кстати, недавно его капитаном впервые в истории стала женщина.
