Спутники сняли отвод авианосцев США от берегов Ирана после серии ударов КСИР

Снимки зафиксировали авианосец Abraham Lincoln в акватории Персидского залива. Ранее корабль находился примерно в 350 километрах от иранского побережья, сейчас же он сместился на юго-запад и находится более чем в 1100 километрах от Ирана. Второй авианосец, Gerald R. Ford, передислоцировался в южную часть Красного моря и теперь расположен недалеко от побережья Джидды в Саудовской Аравии.