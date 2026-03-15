Франция не отправит авианосец в Ормузский пролив по приказу Трампа

Франция не намерена менять позицию и отправлять свой авианосец «Шарль де Голль» в Ормузский пролив. Об этом заявили в МИД республики, комментируя призыв президента США Дональда Трампа к ряду стран присоединиться к обеспечению безопасности в регионе.

«Нет, французская авианосная ударная группа остается в Восточном Средиземноморье», — говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства. Там также подчеркнули, что позиция Парижа по ситуации на Ближнем Востоке остаётся неизменной и носит оборонительный характер.