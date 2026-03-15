Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 09:47

Франция не отправит авианосец в Ормузский пролив по приказу Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greg Meland

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greg Meland

Франция не намерена менять позицию и отправлять свой авианосец «Шарль де Голль» в Ормузский пролив. Об этом заявили в МИД республики, комментируя призыв президента США Дональда Трампа к ряду стран присоединиться к обеспечению безопасности в регионе.

«Нет, французская авианосная ударная группа остается в Восточном Средиземноморье», — говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства. Там также подчеркнули, что позиция Парижа по ситуации на Ближнем Востоке остаётся неизменной и носит оборонительный характер.

Пентагон отложил списание старейшего авианосца USS Nimitz на 10 месяцев

Ранее Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим государствам с просьбой направить военные корабли в пролив. Тем временем не менее шести французских военных пострадали при ударе БПЛА по военной базе в иракской провинции Эрбиль. Там находится база международной коалиции, где готовят бойцов курдской «пешмерги».

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Франция
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar