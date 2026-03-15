Пентагон отложил списание старейшего авианосца USS Nimitz на 10 месяцев

Старейший авианосец американского флота останется в строю дольше, чем планировалось. Пентагон решил отложить списание легендарного корабля USS Nimitz почти на год. Как сообщает USNI News со ссылкой на заявление Минобороны США, срок службы авианосца продлён на 10 месяцев.

Изначально корабль планировали вывести из состава флота раньше, однако теперь он продолжит выполнять задачи в составе Военно-морских сил США.

В публикации отмечается, что ведомство заключило контракт с судостроительной компанией HII Newport News Shipbuilding на сумму 96 миллионов долларов. Эти средства направят на поставку необходимых материалов и предварительное планирование дальнейших работ.

Таким образом один из самых известных кораблей американского флота, который десятилетиями участвовал в военных миссиях по всему миру, задержится на службе ещё почти на год. В Пентагоне рассчитывают, что это позволит плавно подготовиться к дальнейшему обновлению состава авианосной группы.

