Пентагон сообщил о потере самолёта-заправщика в ходе операции на Ближнем Востоке
KC-135. Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force photo by Master Sgt. Mark Bucher
Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о потере самолёта-заправщика KC-135 в ходе военной операции против Ирана. Сообщение командования было опубликовано в социальной сети X.
«Центральному командованию известно о потере самолёта-заправщика KC-135. Инцидент произошёл в дружественном воздушном пространстве во время операции «Эпическая ярость», ведутся спасательные работы. К инциденту причастны два воздушных судна. Одно из них упало на западе Ирака, второе — благополучно приземлилось. Произошедшее не было связано ни с вражеским, ни с дружественным огнём», — уточняет командование.
На борту упавшего в западном Ираке американского самолёта-заправщика KC-135 находились шесть человек, их судьба пока неизвестна. Об этом сообщает CBS News.
Тем временем, не менее шести французских военных пострадали при ударе БПЛА по военной базе в иракской провинции Эрбиль. Не менее двух беспилотников нанесли удар по району Мала Кара. Там расположена база военных международной коалиции, тренирующих бойцов курдских вооружённых формирований «пешмерга».
