12 марта, 18:28

Саудовская ПВО сбила ракету, направленную на базу принца Султана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, которая была запущена в направлении авиабазы принца Султана. Об этом сообщили в Минобороны королевства.

В оборонном ведомстве заявили, что ракета была выпущена с территории Ирана. По данным военных, средства ПВО своевременно обнаружили цель и уничтожили её до достижения объекта.

«ПВО страны обнаружили и ликвидировали иранскую баллистическую ракету, выпущенную по авиабазе принца Султана», — говорится в официальном сообщении министерства обороны.

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии призвали прекратить удары на Ближнем Востоке
Ранее Life.ru писал, что иранская армия предупредила Израиль о скором уничтожении и образовании независимого палестинского государства, где будут представлены все религиозные группы.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Полина Никифорова
