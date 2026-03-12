Саудовская ПВО сбила ракету, направленную на базу принца Султана

Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, которая была запущена в направлении авиабазы принца Султана. Об этом сообщили в Минобороны королевства.

В оборонном ведомстве заявили, что ракета была выпущена с территории Ирана. По данным военных, средства ПВО своевременно обнаружили цель и уничтожили её до достижения объекта.

«ПВО страны обнаружили и ликвидировали иранскую баллистическую ракету, выпущенную по авиабазе принца Султана», — говорится в официальном сообщении министерства обороны.

