Главы МИД РФ и Саудовской Аравии призвали прекратить удары на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Десятого марта Лавров и Аль Сауд поговорили о резком росте напряжённости в регионе. В МИД РФ отметили — эскалация связана с действиями США и Израиля в отношении Ирана.

С обеих сторон подчеркнули необходимость немедленно прекратить боевые действия. Дипломаты призвали отказаться от силовых методов урегулирования конфликта. Они указали — применение оружия приводит к жертвам среди мирных жителей и разрушает гражданскую инфраструктуру. Удары наносят урон не только Ирану, но и арабским странам Персидского залива. Эти государства не причастны к противостоянию и не должны становиться его целью.

Также стороны призвали к консолидации усилий международного сообщества для скорейшего снижения военно-политической напряжённости и недопущения дальнейшей деградации обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее, 8 марта, Лавров беседовал по телефону с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом. Российский и эмиратский дипломаты сошлись во мнении — необходимо возобновить политико-дипломатические усилия. Их цель — выработать долгосрочные договорённости по безопасности в регионе.