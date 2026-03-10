Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 19:50

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии призвали прекратить удары на Ближнем Востоке

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Десятого марта Лавров и Аль Сауд поговорили о резком росте напряжённости в регионе. В МИД РФ отметили — эскалация связана с действиями США и Израиля в отношении Ирана.

С обеих сторон подчеркнули необходимость немедленно прекратить боевые действия. Дипломаты призвали отказаться от силовых методов урегулирования конфликта. Они указали — применение оружия приводит к жертвам среди мирных жителей и разрушает гражданскую инфраструктуру. Удары наносят урон не только Ирану, но и арабским странам Персидского залива. Эти государства не причастны к противостоянию и не должны становиться его целью.

Лавров потребовал от США прояснить миру свои планы
Лавров потребовал от США прояснить миру свои планы

Также стороны призвали к консолидации усилий международного сообщества для скорейшего снижения военно-политической напряжённости и недопущения дальнейшей деградации обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее, 8 марта, Лавров беседовал по телефону с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом. Российский и эмиратский дипломаты сошлись во мнении — необходимо возобновить политико-дипломатические усилия. Их цель — выработать долгосрочные договорённости по безопасности в регионе.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Саудовская Аравия
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar