8 марта, 20:33

Лавров и глава МИД ОАЭ призвали к деэскалации вокруг Ирана

8 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом. Главной темой стала ситуация вокруг Ирана, сообщили в МИД РФ.

Стороны выразили глубокую озабоченность эскалацией. Особое внимание уделили необходимости прекратить атаки, которые приводят к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры как в арабских странах Персидского залива, так и в самом Иране.

Лавров и Бен Заид подчеркнули важность возобновления политико-дипломатических усилий для выработки долгосрочных договорённостей по безопасности в регионе. Условлено продолжать контакты и координировать позиции в ООН и на других международных площадках.

Между тем война с Ираном истощает запасы, нужные США для сдерживания России и Китая. Лишь за первую неделю войны с ИРИ США спустили $6 млрд.

