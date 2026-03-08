Новый верховный лидер Ирана будет носить фамилию Хаменеи

Фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи. Об этом сообщил член Совета экспертов, который выбирает духовного руководителя исламской республики.

«Мы избрали нового лидера. <...> Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера», — приводит его слова телеканал Al Hadath.

До этого многие считали наиболее вероятным кандидатом сына погибшего лидера Моджтабу Хаменеи. В субботу поступила информация, что он, вероятно, получил ранение во время одной из бомбардировок Ирана.