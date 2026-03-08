Владимир Путин
8 марта, 19:05

Новый верховный лидер Ирана будет носить фамилию Хаменеи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи. Об этом сообщил член Совета экспертов, который выбирает духовного руководителя исламской республики.

«Мы избрали нового лидера. <...> Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера», приводит его слова телеканал Al Hadath.

До этого многие считали наиболее вероятным кандидатом сына погибшего лидера Моджтабу Хаменеи. В субботу поступила информация, что он, вероятно, получил ранение во время одной из бомбардировок Ирана.

Reuters: В руководстве Ирана наметился раскол после смерти аятоллы Хаменеи

Совет экспертов уже определился с кандидатом на пост верховного лидера. Но перед окончательным назначением предстоит решить ряд вопросов. Бывший верховный лидер Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля. В стране объявили 40-дневный траур. Президент США Дональд Трамп, к слову, назвал кандидатуру Моджтаба неприемлемой.

