В Иране достигли консенсуса по кандидатуре нового верховного лидера

Совет экспертов Ирана определился с кандидатом на пост верховного лидера страны. О достижении консенсуса относительно будущего руководителя государства сообщил член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери, передаёт агентство Mehr.

«Сформировано твёрдое и единодушное мнение, которое отражает позицию большинства», — приводит его заявление агентство Mehr.

При этом Мирбагери отметил, что перед окончательным назначением предстоит решить ряд препятствий. Подробности он не уточнил.