В Иране достигли консенсуса по кандидатуре нового верховного лидера
Обложка © X / Ayetullah Seyyid Ali Hamanei
Совет экспертов Ирана определился с кандидатом на пост верховного лидера страны. О достижении консенсуса относительно будущего руководителя государства сообщил член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери, передаёт агентство Mehr.
«Сформировано твёрдое и единодушное мнение, которое отражает позицию большинства», — приводит его заявление агентство Mehr.
При этом Мирбагери отметил, что перед окончательным назначением предстоит решить ряд препятствий. Подробности он не уточнил.
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля. После его смерти в стране объявили 40-дневный траур. Независимые СМИ писали, будто место погибшего аятоллы займёт его сын Моджтаба Хаменеи, но похоже, что эта информация не подтвердилась. К слову, президент США Дональд Трамп счёл неприемлемой кандидатуру сына Хаменеи.
