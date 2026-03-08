Владимир Путин
Регион
8 марта, 07:32

В Иране достигли консенсуса по кандидатуре нового верховного лидера

Обложка © X / Ayetullah Seyyid Ali Hamanei

Совет экспертов Ирана определился с кандидатом на пост верховного лидера страны. О достижении консенсуса относительно будущего руководителя государства сообщил член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери, передаёт агентство Mehr.

«Сформировано твёрдое и единодушное мнение, которое отражает позицию большинства», — приводит его заявление агентство Mehr.

При этом Мирбагери отметил, что перед окончательным назначением предстоит решить ряд препятствий. Подробности он не уточнил.

Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля. После его смерти в стране объявили 40-дневный траур. Независимые СМИ писали, будто место погибшего аятоллы займёт его сын Моджтаба Хаменеи, но похоже, что эта информация не подтвердилась. К слову, президент США Дональд Трамп счёл неприемлемой кандидатуру сына Хаменеи.

