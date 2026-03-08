Reuters: В руководстве Ирана наметился раскол после смерти аятоллы Хаменеи
В руководстве Ирана произошёл раскол, спровоцированный военной операцией США и Израиля, а также гибелью верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к иранскому руководству.
По данным агентства, высокопоставленные фигуры едины в вопросе защиты страны, но разошлась в стратегиях. Спор идёт между приверженцами более «умеренного» подхода к управлению страной и сторонниками жёсткого курса. Ранее подобные противоречия сдерживались Хаменеи, теперь же они вышли наружу.
Обострению дискуссии способствовало заявление президента Масуда Пезешкиана. Он пообещал не наносить удары по странам Ближнего Востока и извинился за прошлые атаки.
По данным осведомлённого источника Reuters, высказывания президента вызвали резкое недовольство в среде высшего командного состава КСИР. Публичную критику в адрес главы государства выразил депутат и священнослужитель Хамид Расаи, охарактеризовав позицию Пезешкиана в социальных сетях как «непрофессиональную, слабую и неприемлемую». Глава судебной власти Голамхоссейн Мохсени-Эджеи также открыто выступил против президента, заявив, что удары по соседям Ирана будут продолжены.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. Удары нанесли не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам, жилым кварталам. Среди погибших — верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Позже независимые СМИ писали, будто под давлением КСИР новым руководителем страны объявлен сын погибшего аятоллы Моджтаба Хаменеи, но похоже, что эта информация не подтвердилась. К слову, президент США Дональд Трамп счёл неприемлемой кандидатуру сына Хаменеи на пост верховного лидера Ирана
