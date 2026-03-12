Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 15:37

Иранская армия предупредила Израиль о скором уничтожении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Вооружённые силы Ирана заявили, что конец существования Израиля и образование независимого палестинского государства, где будут представлены все религиозные группы, не за горами. Это заявление было сделано по случаю Международного дня Иерусалима, передаёт агентство Fars.

«Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко», — указано в заявлении.

В 1979 году Иран инициировал создание Дня Аль-Кудс – дня, названного в честь арабского имени Иерусалима («священный город»). Этот день был задуман как ежегодный знак солидарности с палестинцами, борющимися за свои права, и отмечается в последнюю пятницу Рамадана.

Новый верховный лидер Ирана пообещал отомстить за убитых мучеников и детей
Новый верховный лидер Ирана пообещал отомстить за убитых мучеников и детей

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может завершиться в ближайшее время. По словам американского лидера, интенсивные удары по объектам на территории исламской республики привели к значительным разрушениям.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar