Иранская армия предупредила Израиль о скором уничтожении

Вооружённые силы Ирана заявили, что конец существования Израиля и образование независимого палестинского государства, где будут представлены все религиозные группы, не за горами. Это заявление было сделано по случаю Международного дня Иерусалима, передаёт агентство Fars.

«Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко», — указано в заявлении.

В 1979 году Иран инициировал создание Дня Аль-Кудс – дня, названного в честь арабского имени Иерусалима («священный город»). Этот день был задуман как ежегодный знак солидарности с палестинцами, борющимися за свои права, и отмечается в последнюю пятницу Рамадана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может завершиться в ближайшее время. По словам американского лидера, интенсивные удары по объектам на территории исламской республики привели к значительным разрушениям.