Новый верховный лидер Ирана пообещал отомстить за убитых мучеников и детей

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым официальным обращением к нации. В нём он пообещал не оставлять без ответа гибель иранцев в ходе конфликта с США и Израилем.

По словам Хаменеи, возмездие коснётся каждого случая убийства граждан Ирана — от гибели его отца, бывшего лидера аятоллы Али Хаменеи, до смерти детей в недавних ударах. Часть ответных действий уже проведена, но они будут продолжаться, пока цель не будет достигнута полностью.

«Любой представитель нашей нации, убитый врагом, будет отдельным поводом для мести. Конечно, часть этой мести уже была осуществлена, но пока она не будет доведена до конца, это дело останется приоритетным, особенно учитывая особую боль из-за крови наших детей. Поэтому преступление, которое враг умышленно совершил в отношении школы <...> в Минабе, и другие подобные случаи имеют особое значение», — сказал он.

Напомним, что школа для девочек в иранском городе Минаб попала под ракетный удар, в результате которого погибли около 170 человек, в основном — это дети. Атака была совершена двумя американскими ракетами Tomahawk. Целью удара было максимальное количество жертв среди мирного населения. При этом президент США Дональд Трамп возложил ответственность за удар на Тегеран. Аргументом послужило то, что только якобы Иран способен наносить удары по гражданским объектам.