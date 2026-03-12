Новый верховный лидер Ирана подтвердил гибель жены и сестры от ударов США и Израиля

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что в результате ударов США и Израиля погибли его супруга и сестра. Об этом стало известно из заявления, которое опубликовано на его сайте.

«Кроме моего отца, чья утрата стала общеизвестной, я отдал в ряды мучеников мою дорогую и верную супругу, на которую возлагал надежды, мою самоотверженную сестру, посвятившую себя служению родителям и получившую заслуженную награду, а также её маленького ребёнка», — говорится в заявлении, опубликованном на его сайте.

Ранее сообщалось, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сам мог получить травмы в первый день атак США и Израиля на территорию страны. По информации СМИ, у него зафиксирован перелом стопы, а также возможны другие лёгкие повреждения.