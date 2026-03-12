CNN: Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы в первый день ударов по Ирану
Моджатаба Хаменеи. Обложка © Wikipedia / Iran Military Monitor (from X)
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мог получить травму в первый день атак США и Израиля на территорию страны. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник.
«Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы и другие лёгкие травмы в первый день кампании бомбардировок со стороны США и Израиля», — указывает телеканал.
Как утверждает CNN, помимо перелома стопы у Хаменеи могли быть и другие повреждения. По данным источника, у него могла появиться гематома в области левого глаза. Также сообщается о возможных порезах на лице. Подробности о состоянии нового верховного лидера Ирана официально не подтверждались.
Ранее тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы присягнуть новому верховному лидеру. Церемония прошла в Тегеране на площади Энгелаб. Массовые собрания также состоялись в Ширазе, Мешхеде и Куме. Участники акций выкрикивали проправительственные, антиамериканские и антиизраильские лозунги.
