Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 23:32

CNN: Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы в первый день ударов по Ирану

Моджатаба Хаменеи. Обложка © Wikipedia / Iran Military Monitor (from X)

Моджатаба Хаменеи. Обложка © Wikipedia / Iran Military Monitor (from X)

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мог получить травму в первый день атак США и Израиля на территорию страны. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы и другие лёгкие травмы в первый день кампании бомбардировок со стороны США и Израиля», — указывает телеканал.

Как утверждает CNN, помимо перелома стопы у Хаменеи могли быть и другие повреждения. По данным источника, у него могла появиться гематома в области левого глаза. Также сообщается о возможных порезах на лице. Подробности о состоянии нового верховного лидера Ирана официально не подтверждались.

Патриарх Кирилл поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением верховным лидером Ирана
Патриарх Кирилл поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением верховным лидером Ирана

Ранее тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы присягнуть новому верховному лидеру. Церемония прошла в Тегеране на площади Энгелаб. Массовые собрания также состоялись в Ширазе, Мешхеде и Куме. Участники акций выкрикивали проправительственные, антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar