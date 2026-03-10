Патриарх Кирилл поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением верховным лидером Ирана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к новому верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи, поздравив его с назначением. Он подчеркнул сложность исторического момента, в котором политику приходится начинать свою деятельность. Текст патриаршего поздравления опубликован на сайте Московской Патриархии.

«Дорогой брат! Сердечно поздравляю вас с избранием Советом экспертов Ирана на пост Верховного лидера страны! Тяжёлым личным испытанием в связи с гибелью вашего досточтимого отца и близких ознаменовался этот исторический момент. Вы принимаете ответственность за государство и его граждан в драматический период, когда перед Ираном стоят многочисленные экзистенциальные вызовы», — указано в тексте.

Первосвященник подчеркнул добрососедские отношения народов России и Ирана. Он заверил, что Русская православная церковь продолжит поддерживать хорошие связи с иранской исламской общиной. Также патриарх пожелал мира стране.