Регион
10 марта, 16:25

Патриарх Кирилл поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением верховным лидером Ирана

Обложка © Life.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к новому верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи, поздравив его с назначением. Он подчеркнул сложность исторического момента, в котором политику приходится начинать свою деятельность. Текст патриаршего поздравления опубликован на сайте Московской Патриархии.

«Дорогой брат! Сердечно поздравляю вас с избранием Советом экспертов Ирана на пост Верховного лидера страны! Тяжёлым личным испытанием в связи с гибелью вашего досточтимого отца и близких ознаменовался этот исторический момент. Вы принимаете ответственность за государство и его граждан в драматический период, когда перед Ираном стоят многочисленные экзистенциальные вызовы», — указано в тексте.

Первосвященник подчеркнул добрососедские отношения народов России и Ирана. Он заверил, что Русская православная церковь продолжит поддерживать хорошие связи с иранской исламской общиной. Также патриарх пожелал мира стране.

Напомним, Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана после смерти своего отца под обстрелами со стороны США и Израиля. Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность ликвидации политика, если тот не согласится выполнить требования Вашингтона. На это в Иране посоветовали главе Белого дома быть осторожным, чтобы не быть ликвидированным в ответ.

Татьяна Миссуми
