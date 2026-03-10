Владимир Путин
10 марта, 15:36

Родственник погибшего Хаменеи рассказал, почему аятолла не укрылся в бункере

Али Хаменеи. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, погибший при ударе США и Израиля, не искал смерти сознательно — это противоречило бы религиозным нормам. Об сообщает Financial Times со ссылкой на его родственника.

По словам собеседника, намеренно подвергать себя опасности для мусульманина — грех. Однако гибель Хаменеи во время работы в офисе, при исполнении долга главы государства, делает его мучеником.

«Он, без сомнения, мученик», подчеркнул родственник погибшего иранского лидера.

Напомним, предыдущий верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своей резиденции первый день военной американо-израильской военной операции — 28 февраля — под ударами бомб. Его супруга умерла от ран спустя два дня. Новым верховным лидером Ирана стал старший сын убитого — Моджтаба Хаменеи. Ему уже присягнули силовики и КСИР. Российский президент Владимир Путин направил ему поздравительную телеграму и подтвердил, что Москва остаётся приверженной поддержке Тегерана.

