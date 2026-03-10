Родственник погибшего Хаменеи рассказал, почему аятолла не укрылся в бункере

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, погибший при ударе США и Израиля, не искал смерти сознательно — это противоречило бы религиозным нормам. Об сообщает Financial Times со ссылкой на его родственника.

По словам собеседника, намеренно подвергать себя опасности для мусульманина — грех. Однако гибель Хаменеи во время работы в офисе, при исполнении долга главы государства, делает его мучеником.

«Он, без сомнения, мученик», — подчеркнул родственник погибшего иранского лидера.