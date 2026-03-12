Тегеран пообещал ответить за убийство Хаменеи: посол сделал жёсткое заявление

Тегеран примет решение о наказании виновных в убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи «в надлежащее время». Об этом заявил посол республики в России Казем Джалали.

«Решение о наказании виновных в этом преступлении будет принято в Тегеране в надлежащее время», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся эскалации вокруг Ирана. После ударов США и Израиля, начавшихся 28 февраля, иранские государственные СМИ 1 марта подтвердили гибель Али Хаменеи.

Позднее новым верховным лидером Ирана был объявлен Моджтаба Хаменей. Тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы поддержать его избрание Моджтабы Хаменеи. Массовые собрания прошли в Тегеране, Ширазе, Мешхеде и Куме, на них выкрикивались антиамериканские и антиизраильские лозунги. Reuters на этой неделе также сообщало, что новый лидер Ирана получил лёгкое ранение, но остаётся активным.