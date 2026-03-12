Война США и Ирана: Трамп рапортует о победе, но «Хезболла» жжёт Израиль, а Иран атакует базы США в ОАЭ и Саудовской Аравии, 12 марта Оглавление Трамп объявил о разгроме Ирана: «Мы победили» Израиль бомбит Бейрут, «Хезболла» прорывает оборону ЦАХАЛ Иран атаковал базу США в ОАЭ и посольство в Эр-Рияде ФБР предупредило Калифорнию об иранских дронах-камикадзе Российский бронеавтомобиль «Спартак» попал на видео в Иране В США подводят промежуточные итоги операции в Иране, Израиль втягивается в войну против ливанских шиитов, ФБР ищет иранские дроны у берегов Калифорнии — дайджест Life.ru. 12 марта, 10:15 США уничтожили ВС Ирана, но Тегеран продолжает атаковать по всему Ближнему Востоку. Обложка © GPTChat

Трамп объявил о разгроме Ирана: «Мы победили»

Президент США Дональд Трамп считает, что его страна в коалиции с Израилем довела Иран до тяжёлого состояния. Американский лидер уверен, что Тегеран лишился ключевых элементов обороны страны.

— Они практически на последнем издыхании. Это не значит, что мы покончим с этим прямо сейчас, но у них нет флота, нет военно-воздушных сил. У них нет никаких средств ПВО. У них нет систем управления. Мы просто беспрепятственно бороздим эту страну, — утверждает Трамп.

В своих словах президент США дошёл до того, что уже говорит о победе над Ираном.

— Операция «Эпическая ярость»: это отличное название? Ну, оно хорошее только в том случае, если вы победили. И мы победили. Позвольте мне сказать вам, мы победили... Никогда не стоит слишком рано говорить о победе. Мы победили, — сказал хозяин Белого дома на встрече со своими сторонниками.

США наносят удары по иранской авиации. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Израиль бомбит Бейрут, «Хезболла» прорывает оборону ЦАХАЛ

Американское издание The New York Post сообщает, что израильская система отражения ракетных ударов «Железный купол» не справилась с ударом «Хезболлы». Ливанская военная организация «Хезболла» выпустила около 100 ракет по целям в Израиле. Еврейское государство, в свою очередь, продолжает наносить удары по Бейруту и готовит наземную операцию.

— ЦАХАЛ не потерпит никакого вреда израильским гражданским лицам и будет решительно реагировать на любую угрозу Государству Израиль, — заявил представитель Армии обороны Израиля.

В столице Ливана под ударом оказались, как утверждают в ЦАХАЛ, 10 штабов группировки «Хезболла». Кроме того, уничтожаются пусковые установки. Также израильские войска атаковали пляжный район Бейрута. Погибло несколько человек, больше 20 получили ранения.

Иран атаковал базу США в ОАЭ и посольство в Эр-Рияде

Слова Трампа о победе на Ираном расходятся с делом. Войска продолжают атаковать американские объекты. Под удары попали база «Аль-Зафра» в ОАЭ и посольство в Эр-Рияде. Кроме того, в Бахрейне горят топливные резервуары на территории аэропорта. Он использовался ВМС США.

Удары по международному аэропорту Бахрейна. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

МИД Ирана развеял слухи о состоянии нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Глава внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи подтвердил, что Хаменеи получил ранение.

— Он ранен, но с ним всё в порядке, я не знаю, когда он выступит со своей первой речью, — сообщил итальянскому изданию Corriere della Sera Багаи.

ФБР предупредило Калифорнию об иранских дронах-камикадзе

Телеканал ABC получил в своё распоряжение предупреждение ФБР, адресованное правоохранителям штата Калифорния. В нём говорится о желании Ирана атаковать Западное побережье с помощью БПЛА.

— Недавно мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы планировал совершить внезапное нападение с использованием БПЛА с неопознанного судна у берегов США, в частности на неуказанные цели в Калифорнии, в случае если США нанесут удар по Ирану, — говорится в документе.

Интересно, что в 2025 году у США появилась копия иранского БПЛА HESA Shahed 136. Американский LUCAS уже применяется Вашингтоном в рамках операции «Эпическая ярость».

Российский бронеавтомобиль «Спартак» попал на видео в Иране

Канал «Военный осведомитель» опубликовал сделанный в Тегеране снимок российского бронированного автомобиля ВПК-59095С «Спартак». Можно было подумать, что Москва отправила в Иран военных специалистов, но реальность иная. Тегеран закупил эти машины ещё в 2024 году.

«Спартак», запечатлённый в иранской столице, принадлежит Силам правопорядка Исламской Республики.

Авторы Даниил Черных