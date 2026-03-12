Владимир Путин
12 марта, 08:06

МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи

Акция поддержки Моджтабы Хаменеи в Ираке. Обложка © ТАСС / AP / Hadi Mizban

Акция поддержки Моджтабы Хаменеи в Ираке. Обложка © ТАСС / AP / Hadi Mizban

Официальный Тегеран подтвердил данные западных СМИ о ранении новоизбранного верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его словам, аятолла пострадал, но уже чувствует себя хорошо. При этом неизвестно, когда он выступит со своей первой речью.

«На пост нового верховного лидера претендовали три или четыре человека, но большинство в Совете экспертов выбрало его», — сказал Багаи.

Родственник погибшего Хаменеи рассказал, почему аятолла не укрылся в бункере
Родственник погибшего Хаменеи рассказал, почему аятолла не укрылся в бункере

Напомним, тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы поддержать избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. Массовые собрания прошли в Тегеране, Ширазе, Мешхеде и Куме, на них выкрикивались антиамериканские и антиизраильские лозунги. На этом фоне западные СМИ писали, что новый лидер Исламской Республики мог быть ранен в первый день войны — до подтверждения смерти его отца и избрания на пост. Другие публикации гласят, что он получил перелом стопы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

