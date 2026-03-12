МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи

Официальный Тегеран подтвердил данные западных СМИ о ранении новоизбранного верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его словам, аятолла пострадал, но уже чувствует себя хорошо. При этом неизвестно, когда он выступит со своей первой речью.