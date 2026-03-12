МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи
Акция поддержки Моджтабы Хаменеи в Ираке. Обложка © ТАСС / AP / Hadi Mizban
Официальный Тегеран подтвердил данные западных СМИ о ранении новоизбранного верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его словам, аятолла пострадал, но уже чувствует себя хорошо. При этом неизвестно, когда он выступит со своей первой речью.
«На пост нового верховного лидера претендовали три или четыре человека, но большинство в Совете экспертов выбрало его», — сказал Багаи.
Напомним, тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы поддержать избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. Массовые собрания прошли в Тегеране, Ширазе, Мешхеде и Куме, на них выкрикивались антиамериканские и антиизраильские лозунги. На этом фоне западные СМИ писали, что новый лидер Исламской Республики мог быть ранен в первый день войны — до подтверждения смерти его отца и избрания на пост. Другие публикации гласят, что он получил перелом стопы.
