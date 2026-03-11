NYT: Преемник Хаменеи может не появляться на публике из-за ранения

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мог быть ранен в самом начале войны с США и Израилем, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на несколько анонимных источников в Тегеране. Помимо заявлений от приближённых к верхушке, к такому выводу пришли в ЦАХАЛ.

Утверждается, что сын Али Хаменеи полчил ранения, в том числе в ноги, но остался в сознании и укрылся в защищённом месте с ограниченной связью. Если верить данным Тель-Авива, то Моджтаба пострадал 28 февраля — ещё до подтверждения гибели его отца и избрания на пост верховного лидера.

Информацию отвергает Юсеф Пезешкиан — сын президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он написал в Сети, что верховный лидер находится «в безопасности и порядке».

«Я спросил некоторых друзей, у которых есть связи», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил ликвидацию Моджтабы Хаменеи. По его словам, это возможно, если новый верховный лидер не пойдёт на сотрудничество с Вашингтоном. Американский лидер уже обсуждал такой сценарий со своим окружением.