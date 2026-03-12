МИД Ирана: США нанесли удар по школе в Минабе двумя ракетами Tomahawk

Школа для девочек в иранском городе Минаб подверглась удару двух американских ракет Tomahawk, в результате которого погибли около 170 человек, включая детей. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Они использовали две ракеты Tomahawk. Цель заключалась только в том, чтобы обеспечить максимальное количество жертв. Они убили около 170 невинных людей, в том числе много детей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что удар по школе для девочек в Минабе был нанесён американским истребителем. Американские силы атаковали множество объектов, включая школы и больницы, имеются все подтверждения того, что именно эта школа подверглась нападению.