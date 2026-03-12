ООН заявила о нарушении международного права после удара по школе в иранском Минабе

Удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе, в результате которого погибло 165 человек, нарушает принцип минимизации жертв среди гражданского населения. Об этом заявил официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан. По его словам, трагедия вызывает «серьёзную озабоченность» касательно соблюдения международного гуманитарного права.

«Эти принципы требуют от атакующей стороны принятия всех возможных мер для предотвращения или, по крайней мере, минимизации случайных жертв среди гражданского населения, в том числе путем выбора типа оружия и времени атаки» — сказал собеседник РИА «Новости».