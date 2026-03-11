NYT: США ответственны за удар по иранской школе из-за устаревших разведданных

США ответственны за удар по школе в иранском городе Минаб из-за устаревших разведданных. Об этом пишет газета The New York Times, ссылась на источники.

Согласно предварительным результатам расследования, ракета Tomahawk, запущенная 28 февраля, ошибочно поразила начальную школу. Изначальной целью удара была расположенная поблизости база Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Предполагается, что причиной инцидента могли стать устаревшие данные о координатах цели.

В статье подчёркивается, что атака на школу с детьми может стать одной из самых разрушительных военных ошибок последних десятилетий. Официальных подробностей расследования и дополнительных комментариев американских властей на момент публикации не приводилось.