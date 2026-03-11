NYT: США ответственны за удар по иранской школе из-за устаревших разведданных
Обложка © ТАСС / ТАСС / АР
США ответственны за удар по школе в иранском городе Минаб из-за устаревших разведданных. Об этом пишет газета The New York Times, ссылась на источники.
Согласно предварительным результатам расследования, ракета Tomahawk, запущенная 28 февраля, ошибочно поразила начальную школу. Изначальной целью удара была расположенная поблизости база Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Предполагается, что причиной инцидента могли стать устаревшие данные о координатах цели.
В статье подчёркивается, что атака на школу с детьми может стать одной из самых разрушительных военных ошибок последних десятилетий. Официальных подробностей расследования и дополнительных комментариев американских властей на момент публикации не приводилось.
Иранские власти сообщили об ударе по начальной школе в городе Минаб 28 февраля. Позже стало известно, что в результате атаки погибло 165 учениц и педагогов. США объявили Иран ответственным за удар. Также появились фото 119 погибших при ударе по школе. В ООН дали странный комментарий по ужасающей атаке.
