Губернатор Умид Хошнав заявил, что не менее шести французских военных пострадали при ударе БПЛА по военной базе в иракской провинции Эрбиль. Об этом он сообщил телеканалу Rudaw.

Не менее шести французских военных пострадали при ударе БПЛА по базе в Эрбиле. Видео © X / vegasyx

«Шестеро французских военных пострадали в результате удара по району Мала Кара провинции Эрбиль, никто из курдских отрядов «пешмерга» не ранен», — сказала Хошнав.

По данным канала, не менее двух беспилотников нанесли удар по району Мала Кара. Там расположена база военных международной коалиции, тренирующих бойцов курдских вооружённых формирований «пешмерга».

