Регион
12 марта, 21:54

Не менее шести французских военных пострадали при ударе БПЛА по базе в Эрбиле

Обложка © X / vegasyx

Губернатор Умид Хошнав заявил, что не менее шести французских военных пострадали при ударе БПЛА по военной базе в иракской провинции Эрбиль. Об этом он сообщил телеканалу Rudaw.

Не менее шести французских военных пострадали при ударе БПЛА по базе в Эрбиле. Видео © X / vegasyx

«Шестеро французских военных пострадали в результате удара по району Мала Кара провинции Эрбиль, никто из курдских отрядов «пешмерга» не ранен», — сказала Хошнав.

По данным канала, не менее двух беспилотников нанесли удар по району Мала Кара. Там расположена база военных международной коалиции, тренирующих бойцов курдских вооружённых формирований «пешмерга».

Ранее системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, которая была запущена в направлении авиабазы принца Султана. В оборонном ведомстве заявили, что ракета была выпущена с территории Ирана. По данным военных, средства ПВО своевременно обнаружили цель и уничтожили её до достижения объекта.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

