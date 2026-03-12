Владимир Путин
Регион
12 марта, 20:46

Главком НАТО заявил о готовности США жёстко ответить на оказание помощи Ирану

Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подтвердил готовность США к решительным ответным мерам в отношении любых стран, оказывающих содействие Ирану в осуществлении атак на американский военный контингент на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время слушания в сенате.

«Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жёстко... Я уверен, что мы даём решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США», — сказал Гринкевич.

Обнародованы переговоры, где лётчик США просит Израиль «посильнее вдарить по Ирану»
Ранее МИД Ирана выдвинул условие для прохода судов по Ормузскому проливу. Судам, желающим пройти через пролив, необходимо согласовывать маршрут с Военно-морскими силами Тегерана. Координация с иранскими ВМС необходима для обеспечения безопасности судоходства. Суда, планирующие пройти через пролив, должны взаимодействовать с военными, чтобы избежать рисков на фоне текущей эскалации.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

