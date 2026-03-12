Главком НАТО заявил о готовности США жёстко ответить на оказание помощи Ирану

Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подтвердил готовность США к решительным ответным мерам в отношении любых стран, оказывающих содействие Ирану в осуществлении атак на американский военный контингент на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время слушания в сенате.

«Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жёстко... Я уверен, что мы даём решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США», — сказал Гринкевич.

Ранее МИД Ирана выдвинул условие для прохода судов по Ормузскому проливу. Судам, желающим пройти через пролив, необходимо согласовывать маршрут с Военно-морскими силами Тегерана. Координация с иранскими ВМС необходима для обеспечения безопасности судоходства. Суда, планирующие пройти через пролив, должны взаимодействовать с военными, чтобы избежать рисков на фоне текущей эскалации.