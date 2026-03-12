Обнародованы переговоры, где лётчик США просит Израиль «посильнее вдарить по Ирану»

Израильские военные опубликовали запись переговоров своих лётчиков с американскими коллегами во время совместной операции в воздушном пространстве Ирана. Разговор двух пилотов обнародовал ЦАХАЛ.

Разговор лётчиков Израиля и США перед ударом по Ирану. Видео © Telegram /Israel Defense Forces

На записи слышно, как израильский пилот, получив разрешение на обращение, тепло приветствует американца и говорит, что для него честь сражаться рядом с ним. Он также делает комплимент работе коллеги из США.

Американский лётчик отвечает благодарностью, и в свою очередь хвалит профессионализм израильской стороны. В конце диалога он желает собеседнику удачи и просит «вдарить посильнее», после чего связь прерывается.

Ранее армия обороны Израиля заявила о нанесении удара по объекту «Талеган» в Иране, который в Тель-Авиве считают ключевым элементом ядерной программы. По данным ЦАХАЛ, на объекте велась разработка передовых взрывчатых веществ и проводились чувствительные испытания.