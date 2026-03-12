ЦАХАЛ заявил об ударе по иранскому ядерному объекту «Талеган»

ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара по иранскому объекту «Талеган», который в Израиле называют «одним из ключевых элементов программы по созданию ядерного оружия». Заявление армия Израиля распространила после серии атак по целям в районе Тегерана.

По версии израильской стороны, этот объект якобы использовался для разработки передовых взрывчатых веществ и проведения чувствительных испытаний. В ЦАХАЛ утверждают, что речь идёт о площадке, связанной с проектом «Амад» — секретной программой, о которой ранее писали западные исследователи и СМИ.

В заявлении также говорится, что Иран в последнее время якобы начал восстанавливать площадку после удара, нанесённого по ней в октябре 2024 года. Reuters и другие издания ранее сообщали, что на объекте «Талеган» в районе Парчина действительно фиксировались признаки восстановления и нового строительства.

Израильская армия называет нынешнюю атаку частью продолжающейся операции, направленной на длительное ослабление инфраструктуры, связанной с иранской ядерной программой. В ЦАХАЛ подчёркивают, что, несмотря на уже нанесённый ущерб, Тегеран, по их оценке, не отказался от развития критически важных компонентов.

Иран ранее отрицал стремление создать ядерное оружие. Однако вокруг объектов в Парчине и других чувствительных площадок уже не первый год идут споры, а публикации спутниковых снимков регулярно становятся поводом для новых обвинений и ответных заявлений.