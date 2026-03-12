Пилот снял с борта самолёта иранский «огненный дождь»в небе над Израилем

На снимке запечатлен момент, когда от ракеты отделяются суббоеприпасы, обрушиваясь на землю подобно огненному дождю. Этот образец, принадлежащий к семейству ракет «Хорремшехр», впервые показанный миру в 2023 году, оснащён передовым двигателем. Его топливная система позволяет хранить горючее в течение многих лет, что значительно ускоряет процесс подготовки к запуску. А система навигации «Хорремшехр-4» обладает способностью корректировать траекторию полета даже за пределами земной атмосферы, гарантируя тем самым более точное попадание боевых частей.