Пилот снял с борта самолёта иранский «огненный дождь»в небе над Израилем
Израильский пилот заснял атаку иранских боеголовок «Хорремшехр-4». Обложка © Х / أخبار الحرب الإيرانية والإسرائيلية 🇮🇷⚔️🇮🇱
Пилот израильского самолёта сделал кадр, на котором запечатлено падение сразу восьми десятков боевых блоков иранской баллистической ракеты «Хорремшехр-4» с кассетной боевой частью. Дальность ракеты оценивается примерно в 2000 километров. Кадр появился в социальных сетях.
На снимке запечатлен момент, когда от ракеты отделяются суббоеприпасы, обрушиваясь на землю подобно огненному дождю. Этот образец, принадлежащий к семейству ракет «Хорремшехр», впервые показанный миру в 2023 году, оснащён передовым двигателем. Его топливная система позволяет хранить горючее в течение многих лет, что значительно ускоряет процесс подготовки к запуску. А система навигации «Хорремшехр-4» обладает способностью корректировать траекторию полета даже за пределами земной атмосферы, гарантируя тем самым более точное попадание боевых частей.
Ранее Центральное командование ВС США опубликовало видео, на котором показано уничтожение трёх иранских самолётов, включая транспортные и разведывательные. Эксперты CNN, изучившие опубликованные кадры, отметили, что высокоточным оружием были уничтожены транспортные самолёты C-130 Hercules и Ил-76, а также разведывательный самолёт P-3 Orion.
