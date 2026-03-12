ВВС США показали видео уничтожения иранских самолётов на юго-востоке страны

Центральное командование ВС США опубликовало видео, на котором показано уничтожение трёх самолетов ВВС Ирана, включая транспортные и разведывательный самолёты. Кадры появились в соцсети Х.

ВВС СМША уничтожил три самолёта иранских вооружённых сил. Видео © Х / U.S. Central Command

«Иранский режим день ото дня теряет воздушную мощь. Вооружённые силы США не просто защищают от иранских угроз, мы методично уничтожаем их», — говорится в описании ролика.

Эксперты CNN, изучившие опубликованные кадры, отметили, что высокоточным оружием были уничтожены транспортные самолёты C-130 Hercules и Ил-76, а также разведывательный самолёт P-3 Orion. Считается, что удары были нанесены по аэродрому в городе Керман на юго-востоке Ирана.

Ранее сообщалось, что новоизбранный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение. Сейчас он восстанавливается и чувствует себя хорошо.