Американская разведка считает, что Иран сохраняет контроль над страной

Американская разведка полагает, что руководство Ирана по-прежнему удерживает контроль над страной и в ближайшее время не столкнется с угрозой краха, несмотря на военные операции США и Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Согласно данным американской разведки, руководство Ирана по-прежнему по большей части целостно и ему не грозит крах в ближайшее время», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что школа для девочек в городе Минаб подверглась удару двух американских ракет Tomahawk. В результате атаки погибло около 170 человек, среди которых были дети. Цель удара заключалась в причинении максимального числа жертв среди гражданского населения.