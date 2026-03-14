Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 марта, 14:46

Трамп призвал Китай и другие страны прислать корабли для защиты Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nirioj pornjirawittayakul

Президент США Дональд Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив. Соответствующее заявление он сделал в соцсети Truth Social.

«Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие, затронутые этим искусственным ограничением, отправят корабли в регион, чтобы Ормузский пролив больше не был угрозой», — написал американский лидер.

Трамп также пообещал, что США «скоро обеспечат» безопасность и свободу судоходства в проливе.

Война Ирана и США: Удары по ракетным кластерам Ирана, КСИР бьёт по посольству США в Багдаде, Россия предложила вывезти ядерный уран, 14 марта
Накануне Дональд Трамп обратился к экипажам танкеров с призывом проходить через Ормузский пролив несмотря на угрозы Ирана, если у них «кишка не тонка». Сегодня два судна пересекли опасную акваторию после череды переговоров между Ираном и Индией.

