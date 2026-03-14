Трамп призвал Китай и другие страны прислать корабли для защиты Ормузского пролива
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nirioj pornjirawittayakul
Президент США Дональд Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив. Соответствующее заявление он сделал в соцсети Truth Social.
«Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие, затронутые этим искусственным ограничением, отправят корабли в регион, чтобы Ормузский пролив больше не был угрозой», — написал американский лидер.
Трамп также пообещал, что США «скоро обеспечат» безопасность и свободу судоходства в проливе.
Накануне Дональд Трамп обратился к экипажам танкеров с призывом проходить через Ормузский пролив несмотря на угрозы Ирана, если у них «кишка не тонка». Сегодня два судна пересекли опасную акваторию после череды переговоров между Ираном и Индией.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.