Война Ирана и США: Удары по ракетным кластерам Ирана, КСИР бьёт по посольству США в Багдаде, Россия предложила вывезти ядерный уран, 14 марта Оглавление Трамп признал: конфликт с Ираном зашёл в тупик Вашингтон удивлён перекрытием Ормузского пролива, а Париж умоляет его открыть Месть КСИР: ракетный удар по посольству США Россия готова забрать иранский обогащённый уран Украина осталась без дронов: США бросили все на Иран Штаты разместили ПВО в своём посольстве, Трамп поднял цену за голову Хаменеи, Париж и Рим просят Тегеран не мешать судоходству в Ормузском проливе, Пентагон заявляет об уничтожении иранских ракетных заводов — дайджест Life.ru. 14 марта, 10:20 Трамп не знает, когда заканчивать войну в Иране, Россия предлагает помощь в урегулировании. Обложка © Chat GPT

Трамп признал: конфликт с Ираном зашёл в тупик

Вашингтон продолжит наносить удары по целям в Иране. Прогнозировать завершение конфликта ещё рано, заявил президент США Дональд Трамп.

— Я не могу вам сказать о сроках окончания конфликта. У меня есть своё видение по этому вопросу. Это продлится столько, сколько потребуется, —рассказал Трамп журналистам.

За информацию о местонахождении нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Вашингтон обещает 10 миллионов долларов. Вознаграждение пообещал Госдепартамент США. В списке есть также и другие высокопоставленные чиновники Исламской Республики.

Тем временем Вооружённые силы Штатов перебрасывают на Ближний Восток 31-й отряд морской пехоты. Изначально сообщалось о перемещении 2,2 тысячи солдат, но сейчас говорят о пяти тысячах, сообщил The Wall Street Journal.

Запуск баллистических ракет из Бахрейна по Ирану. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что все возможности Ирана по производству баллистических ракет уничтожены. Исламская Республика запускает только боеприпасы со складов.

— Каждая компания, производящая любой компонент для этих ракет, фактически разгромлена, здания, комплексы и заводские линии по всему Ирану разрушены, — заявил Хегсет.

Вашингтон удивлён перекрытием Ормузского пролива, а Париж умоляет его открыть

Штаты не ожидали, что Иран решится остановить судоходство через Ормузский пролив. По мнению американских чиновников, такой шаг вредит самой Исламской Республике, сообщает CNN.

В свою очередь, представители Франции и Италии вступили в переговоры с Тегераном. Европейские страны просят обеспечить безопасность судоходства через Ормузский пролив.

Трамп призывает экипажи танкеров не бояться и ходить через транспортный коридор.

Дым над посольством США в Багдаде. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

— Нужно показать, что у вас кишка не тонка, и пройти через Ормузский пролив. Бояться экипажам нечего — у Ирана нет военно-морских сил, — заявил президент США.

Месть КСИР: ракетный удар по посольству США

Почти 10 тысяч гражданских объектов в Иране пострадали из-за американо-израильских ударов. Из них почти восемь тысяч жилых домов и 1,6 тысячи коммерческих строений, заявил вице-президент республики Захра Бахрузазар.

Также повреждены 32 медцентра, 65 школ и 13 объектов медицинской организации «Красный Полумесяц».

Командующий Корпусом стражей исламской революции Маджид Мусави отчитался о самом масштабном ударе по Израилю. По целям, которые вскрыла разведка, выпустили 30 сверхтяжёлых баллистических ракет. Масса боеприпасов варьируется от одной до двух тонн.

— Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь ещё одна часть неба режима находится под нашим контролем, — заявил военачальник.

По его словам, в результате удара удалось уничтожить компоненты системы воздушного наблюдения Израиля.

Американской атаке подвергся иранский остров Харк. На нём расположен крупнейший экспортный терминал. По словам Трампа, в ходе бомбардировки уничтожены все военные цели, а в будущем целями станет и энергетический комплекс. Если Иран продолжит блокировать Ормузский пролив.

Агентство Fars подтвердило, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала.

В столице Ирака Багдаде горит американское посольство. Иракские спецслужбы сообщили о том, что целью иранской атаки были системы ПВО. Они находились на территории посольства.

Россия готова забрать иранский обогащённый уран

Владимир Путин предложил Трампу вывезти весь иранский обогащённый уран в Россию, но американский лидер отклонил это предложение. По информации Axios, речь шла примерно о 450 килограммах урана, обогащённого до 60 процентов.

Дональд Трамп отказался передавать иранский уран в Россию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Напомним, что наличие этого ресурса формально стало поводом для начала военной кампании Израиля и США против Ирана. Если американские данные верны, то из этого объёма можно сделать около десяти ядерных бомб.

Украина осталась без дронов: США бросили все на Иран

Дроны-перехватчики Merops отправляются на Ближний Восток для защиты от иранских ракет. Изначально 10 тысяч беспилотников с искусственным интеллектом должны были передать Украине, но кампания против Ирана внесла свои коррективы.

ВС США намерены использовать дроны, чтобы не расходовать дорогостоящие ракеты систем ПВО и хоть немного снизить чек за операцию против Исламской Республики.

Авторы Артём Артёмов