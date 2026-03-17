Новый лидер Ирана занял жёсткую позицию и отказался от деэскалации с США и Израилем

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отказался от предложений по деэскалации войны с США и Израилем, которые были переданы через посредников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По данным агентства, Хаменеи провёл первую встречу по внешней политике после вступления в должность и занял на ней крайне жёсткую позицию. Источник Reuters охарактеризовал её как «очень жёсткую и серьёзную» и связал с курсом на месть США и Израилю.

Собеседник агентства не уточнил, присутствовал ли иранский лидер на совещании лично или подключался дистанционно. Reuters отдельно отмечает, что вокруг его состояния по-прежнему сохраняется неопределённость.

На этом фоне сигнал о возможном дипломатическом смягчении со стороны Тегерана не прозвучал. Напротив, по версии Reuters, иранское руководство дало понять, что не готово обсуждать снижение напряжённости на нынешних условиях.

Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана после того как его отец — Али Хаменеи — был убит 28 февраля в результате бомбардировок ЦАХАЛ. Президент США Дональд Трамп сомневается, что политик вообще жив — ведь он до сих пор не появлялся на публике.